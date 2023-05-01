Эта Tesla Model 3 сильно пострадала в крушении, но Geico продал ее новому владельцу за 15 000 долларов, и он ее восстановил.

Новый владелец Tesla Уинстон нашел Model 3 на свалке и купил ее у Geico на аукционе по самой высокой цене всего за 15 000 долларов. Его план заключался в том, чтобы самостоятельно восстановить машину дома в своем гараже.

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Даже если бы это стоило ему столько же, сколько самая полная машина, он все равно сэкономил бы деньги. Уинстон, которому всего 18 лет, хотел создать для своей семьи самую дешевую Model 3 в США.

Хотя Tesla продолжает снижать цены, новая Model 3 все еще стоит не менее 40 000 долларов, и это за «базовую» модель с одним двигателем и задним приводом с запасом хода в 437 км.

Автомобиль Уинстона Tesla Model 3 Long Range 2018 года выпуска попал в аварию и считался полностью уничтоженным, но понятия не имел, что произошло на самом деле. После того, как он удосужился полностью восстановить электромобиль, он подключил USB-накопитель, чтобы получить данные, хранящиеся на встроенном компьютере Model 3.

Поскольку в автомобилях Tesla есть стандартные видеорегистраторы и система безопасности Sentry Mode на основе камеры, они записывают кадры нескольких камер, которые можно просмотреть позже. Благодаря этой технологии Уинстон обнаружил несколько сюрпризов, которыми можно поделиться.

Как вы увидите на сохранившемся кадре, бывший владелец Model 3 был за рулем, когда дело появилась машина, что привело к столкновению. Несмотря на то, что было много видимых повреждений и Geico назвал это полным уничтожением, Уинстон говорит, что это было не так уж плохо. Ему пришлось устранить явные повреждения кузова и заменить подушки безопасности.

Уинстон потратил около 9000 долларов на запчасти и 1000 долларов на налоги, так что общая стоимость Model 3 составила всего 25 000 долларов, а также около трех месяцев его времени и упорного труда. Были серьезные проблемы, которых он не ожидал, например необходимость заменить всю приборную панель на новую с подушкой безопасности.