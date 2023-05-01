Ця Tesla Model 3 сильно постраждала у аварії, але страхова компанія Geico продала її новому власнику за 15 000 доларів, а він її відновив.

Новий власник Вінстон знайшов Model 3 на звалищі та купив її у Geico на аукціоні всього за 15 000 доларів. Його план полягав у тому, щоб самостійно відновити машину вдома у своєму гаражі.

Читайте також: Ціна Tesla Model Y виявилась нижче за середню для нових авто у США

Навіть якби це коштувало йому стільки ж, скільки ціла машина, він все одно заощадив би гроші. Вінстон, якому всього 18 років, хотів створити для своєї родини найдешевшу Model 3 у США.

Хоча Tesla продовжує знижувати ціни, нова Model 3 все ще коштує щонайменше 40 000 доларів, і це за «базову» модель з одним двигуном і заднім приводом та запасом ходу в 437 км.

Автомобіль Вінстона Tesla Model 3 Long Range 2018 року випуску потрапив у аварію і вважався повністю знищеним, але він поняття не мав, що сталося насправді. Після того, як він знайшов час, щоб повністю відновити електромобіль, він підключив USB-накопичувач, щоб отримати дані, що зберігаються на вбудованому комп’ютері Model 3.

Оскільки в автомобілях Tesla є стандартні відеореєстратори та система безпеки Sentry Mode на основі камери, вони записують кадри з кількох камер, які можна переглянути пізніше. Завдяки цій технології Вінстон виявив кілька сюрпризів, якими можна поділитися.

Як ви побачите на збереженому кадрі, колишній власник Model 3 був за кермом, коли справа з’явилася машина, що призвело до зіткнення. Попри те, що було багато видимих пошкоджень і Geico назвав це повним знищенням, Вінстон каже, що це було не так вже й погано. Йому довелося усунути явні пошкодження кузова та замінити подушки безпеки.

Вінстон витратив близько 9000 доларів на запчастини та 1000 доларів на податки, тож загальна вартість Model 3 склала лише 25 000 доларів, а також близько трьох місяців його часу та наполегливої праці. Були серйозні проблеми, яких він не очікував, як-от необхідність замінити всю приладову панель на нову з подушкою безпеки.