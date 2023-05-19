Компанія Tesla давно тестує нову версію Model 3, а тепер ми маємо якісні рендери новинки, які були створені на базі раніше опублікованих фотографій та різних витоків.

У квітні в мережі з'явилося перше фото, на якому Tesla Model 3 з кодовою назвою Highland вперше показали без камуфляжу. На нових рендерах автомобіль показано ззаду. Витіки вказують на те, що автомобіль отримає ліхтарі у новому дизайні.

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Очікується, що нова Tesla Model 3 отримає більше датчиків та камер, а також покращену систему безпілотного водіння.

Carscoops також опублікував рендер салону нової Tesla Model 3, який демонструє змінене кермо, видалені підрульові перемикачі та оновлений екран.

Інсайдер, що опублікував рендери нової Model 3 під ніком @CYBRTRK420, який у минулому створив точні рендери Cybertruck, також показав, як може виглядати майбутній електропікап Tesla в чорному кольорі.