В патентном бюро зарегистрированы изображения нового Sandero под брендом Renault. Он значительно отличается от европейской модели.

В Европе модели Sandero, Duster и Logan продаются под брендом Dacia. В Украине они продаются под логотипом Renault. Но уже несколько лет модельный ряд Dacia существенно отличается от тех машин, которые продаются в Украине. В частности, нынешнее поколение Dacia Sandero еще не существует как Renault.

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Нидерландское издание Autoweek обнародовало изображения, которые Renault зарегистрировала в патентном бюро как Renault Sandero. Со стороны машина очень похожа на "Дачию". Вся оконная часть совпадает, но передняя и задняя части Renault Sandero полностью отличаются от известной в Европе Dacia Sandero.

Европейская Dacia Sandero

Предыдущее поколение Renault Sandero как две капли воды напоминало версию Dacia и только во время фейслифтинга в 2019 году приобрело несколько иной вид. Вместо этого новый Renault Sandero с самого начала выглядит более индивидуально. Кроме того, в 2018 году Renault отметила, что Renaults с логотипами Dacia остались в прошлом и что Renault будет использовать технологию Dacia для «собственных моделей». На практике новый Renault Sandero – это еще один Dacia Sandero, но с более личным лицом.

В любом случае внешний вид Renault Sandero интересен. К примеру, новый Renault Sandero имеет "двухэтажные" светодиодные фары. Renault также установит C-образные задние фонари, используемые в других моделях Renault (например, Captur).

Эта модель, вероятнее всего, создана для рынка Бразилии. И пока неизвестно, будет ли она производиться для Украины.