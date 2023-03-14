В патентному бюро зареєстровані зображення нового Sandero під брендом Renault. Він суттєво відрізняється від європейської моделі.

В Європі моделі Sandero, Duster і Logan продаються під брендом Dacia. В Україні вони мають логотип Renault. Але вже кілька років поспіль модельний ряд Dacia суттєво відрізняється від тих авто, які продаються в Україні. Зокрема, нинішнє покоління Dacia Sandero ще не існує як Renault.

Також цікаво як виглядає Dacia Sandero

Нідерландське видання Autoweek оприлюднило зображення, які компанія Renault зареєструвала в патентному бюро як Renault Sandero. Збоку машина дуже схожа на “Дачію”. Вся віконна частина збігається, але передня і задня частини Renault Sandero повністю відрізняються від відомої Dacia Sandero.

Європейська Dacia Sandero

Попереднє покоління Renault Sandero як дві краплі води нагадувало версію Dacia і лише під час фейсліфтингу в 2019 році набуло дещо іншого вигляду. Натомість новий Renault Sandero з самого початку має більш індивідуальний вигляд. Крім того, у 2018 році Renault зазначила, що «Renaults з логотипами Dacia» залишилися в минулому і що Renault використовуватиме технологію Dacia для «власних моделей». На практиці новий Renault Sandero – це ще один Dacia Sandero, але з більш індивідуальним обличчям.

У будь-якому випадку зовнішній вигляд Renault Sandero цікавий. Наприклад, новий Renault Sandero має “двоповерхові” світлодіодні фари. Renault також встановить C-подібні задні ліхтарі, які використовуються в інших моделях Renault (наприклад, Captur).

Ця модель, швидше за все, створена для ринку Бразилії. І поки що невідомо, чи буде вона вироблятись для України.