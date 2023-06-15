В феврале этого года мы впервые увидели обновленный Volkswagen T-Cross, а в середине апреля - еще один прототип.

Сегодня у нас новая серия шпионских снимков с кроссовером начального уровня Volkswagen, и, похоже, на них модель почти без камуфляжа, покрывающего экстерьер.

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Однако это не полностью свободный от камуфляжа прототип. При более близком обзоре вы заметите, что передняя панель имеет хитрую маску вокруг противотуманных фар, имитирующую внешний вид текущего T-Cross. Однако кластеры получат новую форму вместе с фарами, которые также получат новую внешнюю форму. Верхняя решетка кажется немного больше и имеет новый рисунок. Имеются также изменения в нижней части бампера.

Подобная ситуация сзади. Некоторые ленты скрывают части задних фонарей, что намекает на новую внутреннюю графику для светодиодных блоков. Панель, соединяющая задние фонари, также может изменяться, тогда как бампер может получить небольшие изменения.

Обновленный вид не влечет за собой появление новых силовых агрегатов, поскольку мы не ожидаем никаких изменений в отделе двигателей. В Европе 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель TSI и дальше будет служить базовым вариантом, тогда как 1,5 TSI с четырьмя цилиндрами останется флагманским двигателем. Ранее для кроссовера был доступен 1,6-литровый дизельный двигатель, но он больше не доступен на большинстве рынков.

Ожидается, что обновленный T-Cross дебютирует позже в этом году, предположительно поступит в продажу до конца 2023 года. Расположенный ниже T-Roc в линейке кроссоверов Volkswagen, меньший высокоскоростной автомобиль разделяет свою основу с Polo – хэтчбеком, который вскоре может быть снят с производства.