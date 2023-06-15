У лютому цього року ми вперше побачили оновлений Volkswagen T-Cross, а в середині квітня - ще один прототип.

Сьогодні ми маємо нову серію шпигунських знімків з кросовером початкового рівня Volkswagen, і, схоже, на них модель майже без камуфляжу, що покриває екстер’єр.

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Однак це не повністю вільний від камуфляжу прототип. При ближчому огляді ви помітите, що передня панель має хитру маску навколо протитуманних фар, що імітує зовнішній вигляд поточного T-Cross. Однак кластери отримають нову форму разом з фарами, які також отримають нову зовнішню форму. Верхня решітка здається трохи більшою та має новий малюнок. Є також зміни в нижній частині бампера.

Подібна ситуація ззаду. Деякі стрічки приховують частини задніх ліхтарів, що натякає на нову внутрішню графіку для світлодіодних блоків. Панель, яка з’єднує задні ліхтарі, також може бути змінена, тоді як бампер може отримати невеликі зміни.

Оновлений вигляд не тягне за собою появу нових силових агрегатів, оскільки ми не очікуємо жодних змін в двигунах. У Європі 1,0-літровий трициліндровий двигун TSI й надалі буде служити базовим варіантом, тоді як 1,5 TSI з чотирма циліндрами залишиться флагманським двигуном. Раніше для кросовера був доступний 1,6-літровий дизельний двигун, але він більше не доступний на більшості ринків.

Очікується, що оновлений T-Cross дебютує пізніше цього року, імовірно, надійде в продаж до кінця 2023 року. Розташований нижче T-Roc у лінійці кросоверів Volkswagen, менший високошвидкісний автомобіль поділяє свою основу з Polo – хетчбеком, який незабаром може бути знятий з виробництва.