Чешский автопроизводитель выпустил модификацию кроссовера Skoda Karoq для рынка Поднебесной.

Если речь пошла о Китае, то, конечно, для него чешский паркетник увеличился в размерах относительно базовой версии. Новые габаритные размеры китайского Karoq: длина – 4 432 мм, ширина – 1 841 мм, высота – 1 605 мм, а расстояние между осями – 2 688 мм.

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В экстерьере появились дополнительные шильдики с логотипами на дверях и крыльях, хромированные накладки, выхлоп получил пару диффузоров. Модель оснащена различными современными системами помощи водителю, цифровой панелью приборов, а также новейшим мультимедиа-комплексом с широким сенсорным экраном.

Моторную линейку представляют 1,2 L Turbo мощностью 116 лошадиных сил и 1,4 L Turbo производительностью 150 лошадиных сил. Связи им может составить как 6-ступенчатая “механика”, так и DSG с семью передачами. Модификация доступна только с передним приводом.