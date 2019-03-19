Чеський автовиробник випустив модифікацію кросовера Skoda Karoq для ринку Піднебесної.

Якщо мова пішла про Китай, то звичайно для нього чеський паркетник збільшився в розмірах відносно базової версії. Нові габаритні розміри китайського Karoq: довжина – 4 432 мм, ширина – 1 841 мм, висота – 1 605 мм, а відстань між осями – 2 688 мм.

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В екстер’єрі з’явилися додаткові шильдики з логотипами на дверях і крилах, хромовані накладки, вихлоп отримав пару дифузорів. Модель оснащена різними сучасними системами допомоги водієві, цифровою панелью приладів, а також новітнім мультимедіа комплексом з широким сенсорним екраном.

Моторну лінійку представляють 1,2L Turbo потужністю 116 кінських сил і 1,4L Turbo продуктивністю 150 кінських сил. Зв’язку їм може скласти як 6-ступінчаста “механіка”, так і DSG з сімома передачами. Модифікація доступна тільки з переднім приводом.