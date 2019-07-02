В Шанхае засветился новый Porsche Taycan. Первый электромобиль Порше сняли практически без камуфляжа и он показал свои способности на гоночном треке в рамках тестовой кампании.

Porsche Taycan 2020 представят осенью на автошоу во Франкфурте. Купить электрокар Порше можно будет по цене от 85 тысяч долларов.

Читайте также: Половина автопарка Норвегии уже электрическая

На фото видно, что серийный автомобиль мало чем отличается от концепт-кара Porsche Mission E. В профиль он напоминает Porsche Panamera, но чуть меньше по размерам.

Известно, что электромобиль Porsche Taycan предложат в нескольких версиях. Топовый вариант получит два электромотора общей мощностью 600 л. с. и сможет стартовать до сотни за 3,5 с и развивать 250 км / ч.



Запас хода флагманской версии составит около 500 км. Зарядить электрокар Порше на 80% можно будет за полчаса от станции быстрой зарядки.