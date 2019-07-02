У Шанхаї засвітився новий Porsche Taycan. Перший електромобіль Порше зняли практично без камуфляжу і він показав свої здібності на гоночному треку в рамках тестової кампанії.

Porsche Taycan 2020 представлять восени на автошоу у Франкфурті. Купити електрокар Порше можна буде за ціною від 85 тис. Доларів.

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На фото видно, що серійний автомобіль мало чим відрізняється від концепт-кара Porsche Mission E. У профіль він нагадує Porsche Panamera, але трохи менше за розмірами.

Відомо, що електромобіль Porsche Taycan запропонують в декількох версіях. Топовий варіант отримає два електромотори загальною потужністю 600 л. с. і зможе стартувати до сотні за 3,5 с і розвивати 250 км / г.

Запас ходу флагманської версії складе близько 500 км. Зарядити електрокар Порше на 80% можна буде за півгодини від швидкої станції.