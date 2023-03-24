Компания Hyundai показала первое изображение кроссовера Mufasa. Это скетч, на котором внедорожник изображен с гигантскими колесами, подчеркнутыми линиями кузова, большим бампером и резным капотом с вентиляционными отверстиями.

На самом же деле Hyundai Mufasa получит не такую агрессивную внешность, как уже известно благодаря изображениям, появившимся в базе Министерства торговли Китая. Там он и дебютирует, став преемником ix35.

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Серийный Hyundai Mufasa отличается от других моделей корейской марки Х-образным оформлением передней части с вертикальными блок-фарами и большой радиаторной решеткой. Благодаря китайскому изданию Autohome раскрыт и салон новинки: в нем установили кластер с цифровой приборной панелью и экраном мультимедийной системы. Отдельный минидисплей над центральным туннелем предназначен для управления климатической системой. Руль «сплющен» снизу, а кресла украшены красной окантовкой.

По габаритам Mufasa будет близок к Volkswagen Tiguan: его длина составит 4475 миллиметров, ширина – 1850 миллиметров, высота – 1665 миллиметров, а колесная база – 2680 миллиметров. В движение кроссоверу будет приводить атмосферный двигатель 2.0 мощностью 161 л.с., хотя в будущем может появиться и гибридная установка. Привод только передний.