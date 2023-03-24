Компанія Hyundai показала перше зображення кросовера Mufasa. Це скетч, на якому позашляховик намальований з гігантськими колесами, підкресленими лініями кузова, великим бампером і різьбленим капотом з вентиляційними отворами.

Насправді ж Hyundai Mufasa отримає не таку агресивну зовнішність, як вже відомо завдяки зображенням, які з’явилися в базі Міністерства торгівлі Китаю. Там він і дебютує, ставши наступником ix35.

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Серійний Hyundai Mufasa відрізняється від інших моделей корейської марки Х-подібним оформленням передньої частини з вертикальними блок-фарами та великою решіткою радіатора.

Завдяки китайському виданню Autohome розкрито й салон новинки: в ньому встановили кластер з цифровою панеллю приладів та екраном мультимедійної системи. Окремий мінідисплей над центральним тунелем призначений для керування кліматичною системою. Кермо «сплющене» знизу, а крісла прикрашені червоним окантуванням.

За габаритами Mufasa буде близьким до Volkswagen Tiguan: його довжина складе 4475 міліметрів, ширина – 1850 міліметрів, висота – 1665 міліметрів, а колісна база – 2680 міліметрів. У рух кросовер приводитиме атмосферний двигун 2.0 потужністю 161 к.с., хоча в майбутньому може з’явитися й гібридна установка. Привід тільки передній.