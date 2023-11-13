Дизайн Renault Duster нового поколения полностью рассекречен. В Сети появились патентные изображения популярного кроссовера, который сменит поколение к концу ноября. Также стало известно, что он потерял надежные и экономичные дизельные двигатели.

Патентные изображения публикует Motor1.com, за ними можно составить полное представление о том, каким вышел следующий Дастер.

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Кроссовер превратится и станет более агрессивным, технологичным и безопасным, а также превзойдет предшественника по габаритам и будет иметь самую мощную версию в истории модели. Премьера Duster нового поколения состоится в Португалии 29 ноября, но там автомобиль будет представлен под брендом Dacia.

Duster третьего поколения построен в соответствии с новой дизайнерской концепцией Dacia, которую впервые продемонстрировал концепт-кар Bigster. У него Y-образные задние фонари, новое оформление багажной двери с выштамповкой, черные декоративные накладки за передними арками с проемами и узкая решетка радиатора с интегрированной оптикой в виде все той же Y. Еще одно нововведение – ручки задней двери теперь расположены на стойках. Помимо всего перечисленного, у кроссовера высокая линия капота, «квадратные» колесные арки, а крыша венчает аккуратный спойлер.

В основу кроссовера легла модульная платформа CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. По габаритам «третий» Duster превзойдет предшественника, но все же будет компактнее трехрядного Bigster, длина которого — 4,6 метра. Для модели заявлены дисковые тормоза на всех колесах, просторный салон и мощная топовая версия.

Некоторые подробности о силовых установках уже есть. По предварительным данным, базовым выступит 1,0-литровый турбомотор мощностью 120 лошадиных сил. Следующей в иерархии будет 140-сильная гибридная установка с 1,2-литровым бензиновым ДВС – она придет на смену дизельным агрегатам. Наконец, самому мощному и самому дорогому Duster предсказывают 170-сильный турбомотором объемом 1,3 литра.