Дизайн Renault Duster нового покоління повністю розсекречений. У Мережі з'явилися патентні зображення популярного кросовера, який змінить покоління до кінця листопада. Також стало відомо, що він втратив надійні та економічні дизельні двигуни.

Патентні зображення публікує Motor1.com, за ними можна скласти повне уявлення про те, яким вийшов наступний Дастер.

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Кросовер стане більш брутальним, технологічним і безпечним, а також перевершить попередника за габаритами і матиме найпотужнішу версію в історії моделі. Прем'єра Duster нового покоління відбудеться у Португалії 29 листопада, але там автомобіль представлять під брендом Dacia.

Duster третьої генерації побудований відповідно до нової дизайнерської концепції Dacia, яку вперше продемонстрував концепт-кар Bigster. У нього Y-подібні задні ліхтарі, нове оформлення багажних дверей з выштамповкою, чорні декоративні накладки за передніми арками з прорізами і вузька решітка радіатора з інтегрованою оптикою у вигляді все тієї ж Y. Ще одне нововведення - ручки задніх дверей відтепер розташовані на стійках. Крім всього перерахованого, у кросовера висока лінія капота, «квадратні» колісні арки, а дах увінчує акуратний спойлер.

В основу кросовера лягла модульна платформа CMF-B альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. За габаритами «третій» Duster перевершить попередника, але все ж таки буде компактнішим за трирядний Bigster, довжина якого — 4,6 метра. Для моделі заявлені дискові гальма на всіх колесах, просторий салон та потужна топова версія.

Деякі подробиці про силові установки вже є. За попередніми даними, базовим виступить 1,0-літровий турбомотор потужністю 120 кінських сил. Наступною в ієрархії буде 140-сильна гібридна установка з 1,2-літровим бензиновим ДВЗ - вона прийде на зміну дизельним агрегатам. Нарешті, найпотужнішому і найдорожчому Duster пророкують 170-сильний турбомотор об'ємом 1,3 літра.