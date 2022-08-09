"Заряженное" кросс-купе должно стать более мощным, отказавшись от V8 в пользу "турбочетверки" и электромотора.

В начале этого лета Mercedes-Benz GLC пережил смену поколений. Он пока не обзавелся горячей AMG-версией с индексом 63, но она несомненно сохранится в линейке: соответствующий прототип мы видели на тестах еще в октябре прошлого года. А теперь шпионам удалось сфотографировать новый Mercedes-AMG GLC 63 Coupe.

Читайте также: Уникальный шестиколесный лимузин Mercedes-Benz G-Class выставлен на аукцион

Прототип на снимках замаскирован, но его спортивную природу выдают фирменная решетка Panamericana, агрессивный бампер, широкие боковые юбки и четыре выпускных патрубка. Кроме того, на фотографиях можно рассмотреть массивные тормозные суппорты. Наконец, дорожный просвет "заряженной" модификации, кажется, будет несколько меньше, чем у "гражданского" кросс-купе, свежий фотосет с которым также находится в нашем распоряжении.

Ожидается, что, вслед за новым седаном и универсалом C 63, внедорожники GLC 63 – и традиционный, и с купевидным кузовом – откажутся от четырехлитрового V8 в пользу основанной на двухлитровой "турбочетверке" гибридной силовой установки с возможностью зарядки от сети. По предварительным данным, у легковых моделей передние колеса будет вращать установленный продольно 477-сильный ДВС с 48-вольтовым стартер-генератором, а задние – 204-сильный электромотор. Совокупно они обеспечат 680 л. с. и 750 Нм – на 170 л.с. и 50 Нм больше, чем у топовых S-версий C 63 прошлой генерации.

Кстати, новый Mercedes-Benz GLC уже имеет несколько плагин-гибридных исполнений, причем и бензиновых, и дизельных. Там не столь мощный (136 л.с.) электромотор, батареи емкостью в 31,2 киловатт-часа должно хватать на 100 с лишним километров пути в режиме электромобиля (цикл WLTP). Очевидно, что AMG-модели получат аналогичный блок аккумуляторов.