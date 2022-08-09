"Заряджене" крос-купе має стати потужнішим, відмовившись від V8 на користь "турбочетвірки" та електромотора.

На початку цього літа Mercedes-Benz GLC пережив зміну поколінь. Він поки не обзавівся гарячою AMG-версією з індексом 63, але вона, безсумнівно, збережеться в лінійці: відповідний прототип ми бачили на тестах ще в жовтні минулого року. А тепер шпигунам вдалося сфотографувати новий Mercedes-AMG GLC 63 Coupe.

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Прототип на знімках замаскований, але його спортивну природу видають фірмові грати Panamericana, агресивний бампер, широкі бічні спідниці і чотири випускні патрубки. Крім того, на фотографіях можна розглянути масивні гальмівні супорти. Нарешті, дорожній просвіт "зарядженої" модифікації, здається, буде дещо меншим, ніж у "громадянського" крос-купе, свіжий фотосет з яким також є у нашому розпорядженні.

Очікується, що, за новими седаном і універсалом C 63, позашляховики GLC 63 - і традиційний, і з купеподібним кузовом - відмовляться від чотирилітрового V8 на користь заснованої на дволітровій "турбочетвірці" гібридної силової установки з можливістю зарядки від мережі. За попередніми даними, у легкових моделей передні колеса обертатиме встановлений подовжньо 477-сильний ДВС із 48-вольтовим стартер-генератором, а задні – 204-сильний електромотор. Сукупно вони забезпечать 680 л. та 750 Нм – на 170 л.с. і 50 Нм більше, ніж у топових S-версій C 63 минулої генерації.

До речі, новий Mercedes-Benz GLC вже має кілька плагін-гібридних виконань, причому і бензинових, і дизельних. Там не такий потужний (136 к.с.) електромотор, батареї ємністю в 31,2 кіловат-години має вистачати на 100 з лишком кілометрів шляху в режимі електромобіля (цикл WLTP). Очевидно, AMG-моделі отримають аналогічний блок акумуляторів.