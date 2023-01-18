Внутри он выглядит как стандартный G-класс, за некоторыми заметными исключениями.

Это не первый раз, когда мы видим прототип Mercedes-Benz EQG на публике с его электрифицированным сине-черным камуфляжем. Однако это наш первый взгляд на интерьер массивного внедорожного электромобиля.

Электрический Mercedes-Benz G-Class проходит дорожные испытания при низких температурах.

Водитель этого прототипа EQG, пойманный припаркованным во время тестирования в холодную погоду, оставил приборную панель открытой, показывая широкий цифровой дисплей, простирающийся от стороны водителя до центральной панели. Кажется, это тот же макет, который используется в текущем G-классе, но обратите внимание на элементы управления под ним. Панель с круглыми вентиляционными отверстиями и кнопками посередине похожа, но мы видим новые функции, в частности EQG Tank Turn, что позволяет внедорожнику вращаться на месте. Это благодаря четырём электродвигателям, по одному приводя в движение каждое колесо.

Если перейти еще ниже, аналоговые часы и кнопки вокруг них исчезли. Тонкая полоска с переключателями, кажется, является единственным набором тактильных элементов управления на приборной панели. Центральная консоль также имеет меньше элементов управления, хотя компоновка остается такой же, как у G-Class. Руль с плоским дном заставляет нас задуматься, может ли этот тестовый автомобиль быть производительным вариантом.

Снаружи электрический G-Class покрыт тем же «цифровым» камуфляжем, который мы видели на прототипе раньше в январе. Таинственные прямоугольные вентиляционные отверстия в расширителях задних крыльев вернулись, а на одной фотографии можно четко увидеть шину позади. Мы предположили, что это может быть связано с охлаждением тормозов, но может ли это быть хитрый аэротехнический трюк, чтобы помочь EQG эффективнее разрезать воздух?

В то время как другие электромобили Mercedes имеют характерный дизайн по сравнению с традиционными, EQG все равно будет иметь квадратную вертикальную форму, соответствующую G-Class. Каркасная рама поддерживает кузов, хотя под обшивкой есть заметные изменения для размещения крепкого аккумулятора. Конкретные данные об общей мощности отдельных двигателей на данный момент неизвестны, как и расчетные диапазоны.

Ожидается, что EQG дебютирует до выхода 2023 и поступит в продажу в следующем году как модель 2024 года.