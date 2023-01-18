Всередині він виглядає як стандартний G-клас, за деякими винятками.

Це не перший раз, коли ми бачимо прототип Mercedes-Benz EQG на публіці з його електрифікованим синьо-чорним камуфляжем. Однак це наш перший погляд на інтер’єр масивного позашляхового електромобіля.

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Водій цього прототипу EQG, якого спіймали припаркованим під час тестування в холодну погоду, залишив панель приладів відкритою, показуючи широкий цифровий дисплей, що тягнеться від сторони водія до центральної панелі. Здається, це той самий макет, який використовується в поточному G-класі, але зверніть вашу увагу на елементи керування під ним. Панель із круглими вентиляційними отворами та кнопками посередині схожа, але ми бачимо нові функції, зокрема EQG Tank Turn, що дозволяє позашляховику обертатися на місці. Це завдяки чотирьом електродвигунам, по одному приводячи в рух кожне колесо.

Якщо перейти ще нижче, аналоговий годинник і кнопки навколо нього зникли. Тонка смужка з перемикачами, здається, є єдиним набором тактильних елементів керування на приладовій панелі. Центральна консоль також має менше елементів керування, хоча компонування залишається таким же, як у G-Class. Кермо з плоским дном змушує нас задуматися, чи може цей тестовий автомобіль бути продуктивним варіантом.

Ззовні електричний G-Class покритий тим самим «цифровим» камуфляжем, який ми бачили на прототипі раніше в січні. Таємничі прямокутні вентиляційні отвори в розширювачах задніх крил також повернулися, а на одній фотографії можна чітко побачити шину позаду. Ми припустили, що це може бути пов’язано з охолодженням гальм, але чи може це бути якийсь хитрий аеротехнічний трюк, щоб допомогти EQG ефективніше розрізати повітря?

У той час як інші електромобілі Mercedes мають характерний дизайн порівняно з традиційними, EQG все одно матиме квадратну вертикальну форму, що відповідає G-Class. Каркасна рама підтримує кузов, хоча під обшивкою є помітні зміни для розміщення міцного акумулятора. Конкретні дані про загальну потужність окремих двигунів на даний момент невідомі, як і розрахункові діапазони.

Очікується, що EQG дебютує до виходу 2023 року та надійде в продаж наступного року як модель 2024 року.