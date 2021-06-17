Премьера модели состоится в следующем году, но прототип покажут уже в этом.

BMW давно работает над следующей 7-й серией, и мы не раз видели шпионские снимки. В сети мелькали даже фотографии салона, но тогда речь шла либо о тестовом муле или каждый сантиметр был укрыт плотным камуфляжем. Теперь же мы имеем возможность оценить серийные детали интерьера.

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Первое, что бросается в глаза - два огромных тачскрина. Они расположены бок о бок и сильно напоминают экраны в iX и i4 Gran Coupe. В этих двух полностью электрических автомобилях приборная панель растянулась на 12,3 дюйма, а сенсор информационно-развлекательного комплекса - на 14,9. Последний работает на платформе iDrive 8. Визуально оба экрана согнуты и слегка повернуты в сторону водителя.

Руль тоже довольно интересный: его нижняя спица сделана под металл, а по бокам, скорее всего, располагаются сенсорные кнопки управления. В нижней части центральной консоли размещен контроллер iDrive, однако, сама панель выглядит не совсем серийной.

Концепт 7-й серии баварцы покажут в рамках международного немецкого автосалона в сентябре текущего года, а серийная версия дебютирует в 2022 году. Уже известно, что она будет предлагаться с бензиновым и дизельным ДВС, с гибридной установкой и полностью электрической системой.