Прем'єра моделі відбудеться в наступному році, але прототип покажуть вже в цьому.

BMW давно працює над наступною 7-ї серією, і ми не раз бачили шпигунські знімки. У Мережі мелькали навіть фотографії салону, але тоді мова йшла або про тестовий мул або кожен сантиметр був укритий щільним камуфляжем. Тепер же ми маємо можливість оцінити серійні деталі інтер'єру.

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Перше, що кидається в очі - два величезних тачскрін. Вони розташовані пліч-о-пліч і сильно нагадують екрани в iX та i4 Gran Coupe. У цих двох повністю електричних автомобілях приладова панель розтягнулася на 12,3 дюйма, а сенсор інформаційно-розважального комплексу - на 14,9. Останній працює на платформі iDrive 8. Візуально обидва екрани зігнуті і злегка повернені в сторону водія.

Кермо теж досить цікаве: його нижня спиця зроблена під метал, а з боків, скоріш за все, розташовуються сенсорні кнопки управління. У нижній області центральної консолі розміщений контролер iDrive, однак, сама панель виглядає не зовсім серійною.

Концепт 7-ї серії баварці покажуть в рамках міжнародного німецького автосалону у вересні поточного року, а серійна версія дебютує у 2022 році. Вже відомо, що вона буде пропонуватися з бензиновим і дизельним ДВС, з гібридною установкою і повністю електричною системою.