Новейший роскошный седан из Штутгарта должен дебютировать в скором времени. Скорее всего, это произойдет в начале следующего года.

Прошел почти год, как мы впервые увидели закамуфлированный Mercedes-Benz E-Class нового поколения. Путь к раскрытию может близиться к концу, поскольку у нас есть новая партия шпионских фотографий, на которых виден седан со снятой большей частью камуфляжа.

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Единственные скрытые части этого тестового автомобиля спереди и сзади. По открытым бокам и крыше мы видим, что Mercedes точно не отходит далеко от текущего языка дизайна E-Class. Углубленные дверные ручки отчетливо видны, и мы видим, как дугообразная линия кузова прямо под окнами теперь сломана, выравниваясь на дверях, чтобы придать передним и задним крыльям большую заметность. И если Mercedes не планирует выпустить ретро-модель 1970-х годов с 15-дюймовыми колесами на высокопрофильных шинах, мы бы сказали, что обувь на этом конкретном Benz явно не серийная.

Камуфляж все еще скрывает происходящее спереди, но при внимательном рассмотрении можно увидеть несколько более тонкие фары с более узкой решеткой радиатора, которая глубже погружается в нижнюю панель. Сквозь обертку видны контуры угловых вентиляционных отверстий, которые очень похожи на имеющиеся на текущей модели, но должны соединяться с тонким отверстием под решеткой. Это синхронизирует E-Class с подобным языком дизайна, используемым в S-Class и C-Class. Сзади можно ожидать лишь незначительных отличий по сравнению с моделью 2022 года.

У нас не было возможности рассмотреть интерьер нового E-Class, но мы увидели большой единственный экран, который, вероятно, содержит два дисплея для водителя и центральной информационно-развлекательной системы. В отличие от наружной стороны, крышки на приборной панели все еще в основном на месте. Однако мы получаем хороший взгляд на стеганые кожаные сиденья седана.

Отказ от камуфляжа обычно говорит о том, что автопроизводитель приближается к дебюту. Учитывая, что мы впервые увидели E-Class в декабре 2021 года, мы можем увидеть официальную презентацию до конца года. Если нет, ожидайте, что среднеразмерный Mercedes дебютирует где-то в начале следующего года, возможно, как модель 2024 года.