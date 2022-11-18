Найновіший розкішний седан зі Штутгарта має дебютувати незабаром. Швидше за все це станеться на початку наступного року.

Минув майже рік, як ми вперше побачили закамуфльований Mercedes-Benz E-Class нового покоління. Шлях до розкриття може наближатися до кінця, оскільки у нас є нова партія шпигунських фотографій, на яких видно седан із знятою більшою частиною камуфляжу.

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Єдині приховані частини цього тестового автомобіля спереду та ззаду. З відкритими боками та дахом ми бачимо, що Mercedes точно не відходить далеко від поточної мови дизайну E-Class. Поглиблені дверні ручки чітко видно, і ми бачимо, як дугоподібна лінія кузова прямо під вікнами тепер зламана, вирівнюючись на дверях, щоб надати переднім і заднім крилам більшої помітності. І якщо Mercedes не планує випустити ретро-модель 1970-х років з 15-дюймовими колесами на високопрофільних шинах, ми б сказали, що взуття на цьому конкретному Benz явно не є серійним.

Камуфляж все ще приховує те, що відбувається спереду, але при уважному розгляді можна побачити дещо тонші фари з вужчою решіткою радіатора, яка глибше занурюється в нижню панель. Крізь обгортку видно контури кутових вентиляційних отворів, які дуже схожі на ті, що є на поточній моделі, але повинні з’єднуватися з тонким отвором під решіткою. Це синхронізує E-Class з подібною мовою дизайну, що використовується в S-Class і C-Class. Ззаду можна очікувати лише незначних відмінностей порівняно з моделлю 2022 року.

Ми не мали нагод роздивитись інтер’єр нового E-Class, але ми побачили великий єдиний екран, який, ймовірно, містить два дисплеї для водія та центральної інформаційно-розважальної системи. На відміну від зовнішньої сторони, кришки на приладовій панелі все ще в основному на місці. Однак ми отримуємо гарний погляд на стьобані шкіряні сидіння седана.

Відмова від камуфляжу зазвичай свідчить про те, що автовиробник наближається до дебюту. З огляду на те, що ми вперше побачили E-Class у грудні 2021 року, ми можемо побачити офіційну презентацію до кінця року. Якщо ні, очікуйте, що середньорозмірний Мерседес дебютує десь на початку наступного року, можливо, як модель 2024 року.