Рассекречен салон кроссовера Renault Kardian на платформе Sandero. Салон новой модели Renault похож на Dacia Sandero Stepway.

Премьера новой модели Renault, кроссовера В-класса, построенного на платформе Sandero третьего поколения, состоится 25 октября. Kardian уже показали со всех сторон, а теперь Renault позволила заглянуть и в салон – он, как и ожидалось, похож на салон Sandero Stepway, но с некоторыми отличиями. Можно рассмотреть цифровую панель приборов и атмосферную подсветку – цвет, пожалуй, можно выбрать.

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Из других отличий – новый селектор коробки передач, который меньше, чем у соплатформенного Sandero, и восьмидюймовый прямоугольный тачскрин мультимедийной системы. Под ним узкие дефлекторы воздуховодов с серебристой окантовкой, а еще ниже три хромированные поворотные шайбы, такие же, как у Сандеро. В целом интерьер смотрится лаконично и стильно для дешевого кроссовера.

О новинке известно, что она построена на модульной платформе CMF-B, а в гамму двигателей с большой вероятностью войдет "турботройка" объемом 1,0 литра. Повод будет только передним.

На ранних тизерах показали экстерьер: у Kardian С-образные фонари в стиле Captur и двухуровневая передняя оптика с узкими дневными ходовыми огнями, соединенными хромированной полосой. От "вседорожного" Sandero Stepway кроссовер унаследовал двухцветный кузов с черной крышей и защитные пластиковые накладки "по кругу".

В Renault рассказали, что длина автомобиля составит «не менее 4,15 метра», то есть он чуть больше европейского Dacia Sandero Stepway (4,08 метра). Сборку организуют на бразильском предприятии Renault в Сан-Жозе-дус-Пиньяйс. Соответственно, местный рынок станет основополагающим для модели, а позже она появится и в других странах.