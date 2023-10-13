Розсекречено салон кросовера Renault Kardian на платформі Sandero. Салон нової моделі Renault схожий на Dacia Sandero Stepway.

Прем'єра нової моделі Renault, кросовера В-класу, збудованого на платформі Sandero третього покоління, відбудеться 25 жовтня. Kardian вже показали з усіх боків, а тепер Renault дозволила зазирнути і в салон - він, як і очікувалося, схожий на салон Sandero Stepway, але з деякими відмінностями. Можна розглянути цифрову панель приладів та атмосферне підсвічування — колір, мабуть, можна буде вибрати.

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З інших відмінностей - новий селектор коробки передач, який менший, ніж у соплатформенного Sandero, і восьмидюймовий прямокутний тачскрин мультимедійної системи. Під ним — вузькі дефлектори повітроводів із сріблястою окантовкою, а ще нижче три хромовані поворотні шайби, такі ж, як у Сандеро. В цілому інтер'єр виглядає лаконічно та стильно для недорогого кросовера.

Про новинку відомо, що вона побудована на модульній платформі CMF-B, а в гаму двигунів з великою ймовірністю увійде «турботрійка» об'ємом 1,0 літра. Привід буде лише переднім.

На ранніх тизерах показали екстер'єр: у Kardian С-подібні ліхтарі в стилі Captur і дворівнева передня оптика з вузькими ходовими денними вогнями, з'єднаними хромованою смугою. Від «вседорожнього» Sandero Stepway кросовер успадкував двоколірний кузов із чорним дахом та захисні пластикові накладки «по колу».

У Renault розповіли, що довжина автомобіля складе «не менше 4,15 метра», тобто він трохи більше за європейський Dacia Sandero Stepway (4,08 метра). Складання організують на бразильському підприємстві Renault в Сан-Жозе-дус-Піньяйс. Відповідно, місцевий ринок стане основним для моделі, а пізніше вона з'явиться і в інших країнах.