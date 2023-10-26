Выпуск первого в мире гибридного трицикла WMC300AE компания White Motorcycle Concept начнет с 10 единиц.

Несколько ранее Kawasaki представила свой 2Ninja 7 Hybrid Electric Vehicle (HEV) 2024 модельного года, рекламируя эту машину также как первый в мире мощный гибридный мотоцикл массового производства. Однако в этом случае речь идет о трицикле с наклоном, претендующем на статус первого гибридного в своем сегменте. Вероятно, что вскоре эти байки будут пересекаться между собой.

Новый аэроэлектрический максискутер получил в названии буквенный индекс AE, указывающий на Aero Electric. Производитель изготовит всего десять наклонных трайков, которые будут иметь те же опоры и двигатель, что и Tricity 300.

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Разработчики сообщают, что на скорости ниже 65 км/ч WMC300AE будет использовать электродвигатель мощностью 5 кВт. Питание предоставят две аккумуляторные батареи 56 В 12 Ач, расположенные в верхней части мотогибрида. Такое исполнение призвано снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. В этой версии гибридная система позволяет использовать двигатель Yamaha объемом 298 куб. см на скорости выше 65 км/ч.

Так смотрится новый гибридный трайк WMC300AE. Фото: White Motorcycle Concepts

На более высоких скоростях используется углеродистый воздуховод "Вентури", который идет из передних аэродинамических крыльев и колесных колпаков. Он направляет воздух через максискутер вместо того, чтобы его обтекать. Это уменьшает лобовое сопротивление и энергопотребление, а также выбросы на 50%.

"Титановое углеродное волокно Akrapovic Slip-On, амортизаторы Ohlins YA 241, тормозные колодки EBC Greenstuff и плетеные тормозные магистрали Hel Performance дополняют список компонентов высочайшего уровня. Здесь первое применение нашей технологии воздуховодов, что также привлечет внимание к мотоциклам". – делится новизной генеральный директор White Motorcycle Concepts (WMC) Роб Уайт.

О цене машины главный менеджер бренда дипломатически умолчал, очевидно, озвучит ее накануне продажу.