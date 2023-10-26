Випуск першого у світі гібридного трицикла WMC300AE компанія White Motorcycle Concept розпочне з 10 одиниць.

Трохи раніше Kawasaki представила свій 2Ninja 7 Hybrid Electric Vehicle (HEV) 2024 модельного року, рекламуючи цю машину також як «перший у світі потужний гібридний мотоцикл масового виробництва». Однак у цьому випадку мова йде про трицикл із нахилом, що претендує на статус першого гібридного у своєму сегменті.

Новий аероелектричний максіскутер отримав у назві буквений індекс AE, що вказує на Aero Electric. Виробник виробить лише десять нахилених трайків, що матимуть ті самі опори та двигун, що й Tricity 300.

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Розробники повідомляють, що на швидкості нижче 65 км/год WMC300AE використовуватиме електродвигун потужністю 5 кВт. Живлення надаватимуть дві акумуляторні батареї 56 В 12 А*год, що розташовані у верхній частині мотогібрида. Таке виконання покликане зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу. У цій версії гібридна система дозволяє використовувати двигун Yamaha об'ємом 298 куб. см на швидкості вище 65 км/год.

Так виглядає новий гібридний трайк WMC300AE. Фото: White Motorcycle Concepts

На вищих швидкостях використовується вуглецевий повітропровід "Вентурі", який йде з передніх аеродинамічних крил та колісних ковпаків. Він спрямовує повітря крізь максіскутер замість того, щоб його обтікати. Це зменшує лобовий опір та споживання енергії, а також викиди на 50%.

"Титанове вуглецеве волокно Akrapovic Slip-On, амортизатори Ohlins YA 241, гальмівні колодки EBC Greenstuff і плетені гальмівні магістралі Hel Performance доповнюють список компонентів найвищого рівня. Тут перше застосування нашої технології повітроводів, що також приверне увагу до мотоцикла", – ділиться новизною генеральний директор White Motorcycle Concepts (WMC) Роб Уайт.

Про ціну машини головний менеджер бренду дипломатично змовчав, вочевидь озвучить її напередодні продаж.