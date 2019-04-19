Кабмин доработал ряд постановлений, связанных с порядком выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей, а также аккредитации автошкол.
Принятое под номером 320 постановление призвано уменьшить административное давление в сфере подготовки водителей транспортных средств, упростить процедуру аккредитации заведений, усовершенствовать процедуру получения и обмена водительского удостоверения.
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Важнейшие нововведения по постановлению №320:
- Введена видеофиксация процессов сдачи экзаменов по знаниям правил дорожного движения и навыков управления транспортными средствами. Видеофиксация процесса сдачи теоретического экзамена сейчас уже реализована в сервисных центрах МВД нового образца. Отныне при сдаче практического экзамена действия кандидата в водители и экзаменатора будут фиксироваться с помощью оборудования, которое будет устанавливаться в каждом экзаменационном автомобиле.
- Теоретический экзамен и практический отныне нужно сдавать в одном территориальном сервисном центре МВД.
- Срок действия полученного в автошколе Свидетельства об окончании учебного заведения по подготовке водителей транспортных средств сокращен до двух лет.
- Регламентировано, что получить или обменять водительское удостоверение невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность.
- Преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также транспортном средстве, на котором будет осуществляться практическое занятие. Нововведение призвано усилить контроль за организацией учебного процесса в каждом заведении по подготовке водителей и, в частности, знаний каждого слушателя.
- Все выпускники, которые закончили обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования, будут допущены к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.
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