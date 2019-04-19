Кабмін доопрацював низку постанов, пов’язаних з порядком видачі посвідчень водія, підготовки водіїв, а також акредитацією автошкіл.
Прийнята під номером 320 постанова покликана зменшити адміністративний тиск у сфері підготовки водіїв транспортних засобів, спростити процедуру акредитації закладів, удосконалити процедуру отримання та обміну посвідчення водія.
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Найважливіші нововведення за постановою №320:
- Запроваджено відеофіксацію процесів складення іспитів зі знань правил дорожнього руху і навичок керування транспортними засобами. Відеофіксація процесу складення теоретичного іспиту наразі вже реалізована в сервісних центрах МВС нового зразка. Відтепер під час складення практичного іспиту дії кандидата у водії та екзаменатора фіксуватимуться за допомогою обладнання, що встановлюватиметься в кожному екзаменаційному автомобілі.
- Теоретичний іспит і прктичний відтепер потрібно складати в одному територіальному сервісному центрі МВС.
- Термін чинності отриманого в автошколі Свідоцтва про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів скорочений до двох років.
- Регламентовано, що отримати або обміняти посвідчення водія неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу.
- Викладачі та інструктори з водіння будуть зобов’язані вносити у спеціальний електронний журнал інформацію про час проведення теоретичних та практичних занять, а також транспортний засіб, на якому здійснюватиметься практичне заняття. Нововведення покликане посилити контроль за організацією навчального процесу в кожному закладі з підготовки водіїв та, зокрема, за навчанням кожного слухача.
- Усі випускники, які закінчили навчання з підготовки водіїв у закладах професійно-технічної освіти, будуть допущені до складання іспитів без додаткового навчання в автошколі.
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