Правительство планирует отсрочить нормы "Евро-5" и "Евро-6" для некоторых транспортных средств

Как сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, одобрен проект закона "О внесении изменения в статью 3-2 Закона Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств относительно требований соответствия экологическим нормам".

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Законопроектом предусматривается отсрочка внедрения с 01.01.2025 требования о соответствии "ЕВРО-5" и "ЕВРО-6" транспортных средств, классифицируемых по коду согласно УКТ ВЭД 8701 21 10 00, которые ввозятся на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта для использования в производстве продукции оборонного назначения, если заказчиком такой продукции является государственный заказчик, определен КМУ, и/или для эксплуатации таким заказчиком.

Согласно действующему закону О Таможенном тарифе Украины товарная позиция 8701 21 10 00 – это новые тракторы с дизельным двигателем.