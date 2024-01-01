Украинские лицеи получили современные тракторы

Закупку техники и ее передачу аграрным лицеям и центрам профессионального обучения осуществлено за средства правительства Японии ее агентством международного сотрудничества.

Одним из первых в Украине получили подарочные пакеты сельхозтехники Исаевский профессиональный аграрный лицей с Одесской области и Апостоловский центр подготовки и переподготовки рабочих кадров Днепропетровской области.

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Как отметил на своей ФБ-странице Апостоловский учебный центр, в их заведение прибыло пять единиц современной агротехники. Из фото на другой ФБ-странице видно, что Исаевский агролицей получил точно такой же по содержанию и количеству подарок.

Фуры на разгрузке подаренной техники в Исаевском лицее. Фото: Исаевский ПАЛ

Состав подарочного пакета:

трактор Landini Landpower 180;

дисковая борона NARDI FCIM/G;

плуг NARDI QD7/E;

культиватор DANTE L50;

сеялка SFOGGIA DSP-F 5 M40.

Подобные наборы агротехники получили Катюжанский, Бородянский, Андреевский, Куликовский и другие лицеи. Не обошли стороной японские подарки также Лебединское ВПУ лесного хозяйства и Северный центр профессионального образования.

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Конечно, самым ценным и очень желанным в этих траншах является современный трактор Landini Landpower 180 итальянского производства. В бывших ПТУ они пришли на замену старым "Беларусам", что являются едва ли не основными учебными атрибутами.

В Апостоловском центре подготовки и переподготовки кадров уверены, что уровень обучения здесь благодаря новой технике возрастет. Фото: КЗО АЦППРК

Кстати, по сообщению Министерства образования и науки Украины, новенькие агромашины оборудованы системами GPS.

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Учебным заведениям современные Landini пригодятся: выпускники уже будут готовы к работе на современной тракторной технике. Соискатели образования по профессиям "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства" при овладении навыков ничего подобного не достигнут на стареньких МТЗ.

Трактор Landini Landpower 180 с сеялкой и бороной еще в этом сезоне посевной успеют выйти на опытные участки Куликовского аграрного лицея Черниговщины. Фото: сайт Минобразования

Подаренные полноприводные сельскохозяйственные 6-тонные машины относятся к современным образцам агротехники финальной 7-й серии Landini. Трактор оснащен новым 6-ти цилиндровым двигателем FPT - NEF Tier 4. В эту группу входят пять моделей: 7-160, 7-180, 7- 200, 7- 220 и 7-230 мощностью от 166 л.с. до 225 л.с.

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Тракторы агрегатируются со всеми прицепными и навесными механизмами. Лучшую результативность они показывают с современным оборудованием – сеялками, плугами, культиваторами или косилками. Они присутствуют в большинстве пакетов.

Среднеразмерный трактор Landini для обучения будет как раз в пору – экономичный, производительный и, что главное, современный. Фото: из открытых источников

Сразу следует заметить, что в таких заведениях профтехобразования получают знания на курсах люди старшего возраста. Им, как и молодым, приходилось учиться новым агротехнологиям на старых тракторах. Теперь ситуация изменится.

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В этом уже уверены в Куликовском профессиональном аграрном лицее, куда также пришел такой же Пасхальный подарочный пакет агротехники. Там на прошлой неделе успешно прошли государственную квалификационную аттестацию по профессии "Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства (категория "А2В1" и категория "А1")" взрослые люди.

Заведение имеет в парке старенькие тракторы и поэтому уже в следующем потоке квалификацию здесь будут подтверждать не на стареньких МТЗ-82, а на Landini Landpower 180. Фото: Ирина Мартыненко

Практически во всех 12 учебных профтехов, куда JICA поставила такую технику, учебная база состоит из тракторов прошлых поколений. Список заведений опубликовал сайт Минобразования Украины.

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Мониторинг ФБ-страниц лицеев и размещенных там фото доказывает, что все поставки осуществлены туда, где новой техники не хватало.

Согласитесь, на таких старых “корягах” научиться чему-то новому никак не получится. Фото: Дмитрий Завгородний, Facebook

Обновление парка техники учебных агрозаведений делает существенный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли. Тем более, что по словам заместителя главы Министерства образования и науки Украины Дмитрия Завгороднего, "в Украине сейчас обучается более 22 000 будущих трактористов и сельскохозяйственных слесарей".