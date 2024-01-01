Українські ліцеї отримали сучасні трактори

Закупівлю техніки та її передачу аграрним ліцеям і центрам професійного навчання здійснено за кошти уряду Японії її агентством міжнародного співробітництва.

Одним з перших в Україні отримали подарункові пакети сільгосптехніки Ісаєвський професійний аграрний ліцей з Одещини та Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів Дніпропетровщини.

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Як зазначив на своїй ФБ-сторінці Апостолівський навчальний центр, до їх закладу прибуло п’ять одиниць сучасної агротехніки. З фото на іншій ФБ-сторінці видно, що Ісаєвський агроліцей отримав точно такий же за змістом та кількістю дарунок.

Фури на розвантаженні подарованої техніки в Ісаєвському ліцеї. Фото: Ісаєвський ПАЛ

Склад подарункового пакета:

трактор Landini Landpower 180;

дискова борона NARDI FCIM/G;

плуг NARDI QD7/E;

культиватор DANTE L50;

сівалка SFOGGIA DSP-F 5 M40.

Подібні до цього набори агротехніки отримали Катюжанський, Бородянський, Андріївський, Куликівський та інші ліцеї. Не обійшли стороною японські подарунки також Лебединське ВПУ лісового господарства та Північний центр професійної освіти.

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Звісно, найціннішим та дуже бажаним в цих траншах є сучасний трактор Landini Landpower 180 італійського виробництва. В колишніх ПТУ вони прийшли на заміну старим "Бєларусам", що є чи не основними навчальними атрибутами.

В Апостолівському центрі підготовки та перепідготовки кадрів впевненні, що рівень навчання тут завдяки новій техніці зросте. Фото: КЗО АЦППРК

До речі, за повідомленням Міністерства освіти і науки України, новенькі агромашини обладнані системами GPS.

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Навчальним закладам сучасні Landini стануть в пригоді: випускники вже будуть готові до роботи на сучасній тракторній техніці. Здобувачі освіти за професіями "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" при опануванні навичок нічого подібного не досягнуть на стареньких МТЗ.

Трактор Landini Landpower 180 з сівалкою та бороною ще в цьому сезоні посівної встигнуть вийти на дослідні ділянки Куликівського аграрного ліцею Чернігівщини. Фото: сайт Міносвіти

Подаровані повнопривідні сільськогосподарські 6-тонні машини належать до сучасних зразків агротехніки фінальної 7-ї серії Landini. Трактор оснащено новим 6-циліндровим двигуном FPT - NEF Tier 4. До цієї групи входять п'ять моделей: 7-160, 7-180, 7- 200, 7- 220 і 7-230 потужністю від 166 к.с. до 225 к.с.

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Трактори агрегатуються з усім причіпними та навісними механізмами. Найкращу результативність вони показують з сучасними обладнанням – сівалками, плугами, культиваторами чи косарками. Вони присутні у більшості пакетів.

Середньорозмірний трактор Landini для навчання буде якраз в пору – економічний, продуктивний і, що головне, сучасний. Фото: з відкритих джерел

Відразу слід зауважити, що в таких закладах профтехосвіти здобувають знання на курсах люди старшого віку. Їм, як і молоді, доводилося вчитатися новим агротехнологіям на старих тракторах. Тепер ситуація зміниться.

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В цьому вже впевнені у Куликівському професійному аграрному ліцеї, куди також прийшов такий же Великодній подарунковий пакет агротехніки. Там на минулому тижні успішно пройшли державну кваліфікаційну атестацію з професії "Тракторист - машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "А2В1" та категорія "А1")" дорослі люди.

Заклад має в парку старенькі трактори і тому вже у наступному потоці кваліфікацію тут підтверджуватимуть не на стареньких МТЗ-82, а на Landini Landpower 180. Фото: Ірина Мартиненко

Практично у всіх 12 навчальних профтехів, куди JICA поставила таку техніку, навчальна база складається з тракторів минулих поколінь. Список закладів опублікував сайт Міносвіти України.

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Моніторинг ФБ-сторінок ліцеїв та розміщених там фото доводить, що усі постачання здійснено туди, де нової техніки бракувало.

Погодьтеся, на таких старих “корчах” навчитися чомусь новому аж ніяк не вийде. Фото: Дмитро Завгородній, Facebook

Оновлення парку техніки навчальних агрозакладів робить суттєвий вклад у розбудову сільськогосподарської галузі. Тим паче, що за словами заступника очільника Міністерства освіти і науки України Дмитра Завгороднього, "в Україні зараз навчається понад 22 000 майбутніх трактористів та сільськогосподарських слюсарів".