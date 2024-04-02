Майбутні водії, трактористи, слюсарі з агарного ліцею Решетилівки Полтавської області отримали для опановування практичними навичками новеньку техніку останнього покоління.

До професійного навчального закладу надійшли комбайн, чотири трактори та два самоскиди. Як повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник міністра Міністерства освіти та науки України Дмитро Завгородній, увесь пакет техніки та обладнання для майстерень обійшовся майже в мільйон євро – 893 470 євро. Всю суму на придбання транспортних засобів профінансував банк розвитку KfW (Німеччина).

Оновлення технічного парку здійснено в рамках програми "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України". Це вже не перше постачання транспорту німецької фінустанови в навчальні заклади професійної освіти Полтавщини.

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В рамках цього проєкту раніше гроші цільовим призначенням у сумі 452 150 євро було виділено Миргородському професійно-технічному училищу №44. За ці гроші постраждале у жовтні минулого року від удару російської ракети ПТУ придбало чотири трактори, дві вантажівки, а також, запчастини та інвентар до техніки.

Решетилівський транспортний транш для аграрного ліцею став ще потужнішим. Найдорожчим виявився зернозбиральний комбайн New Holland CX6.90, що належить до останнього покоління моделей виробника. І хоча вартість цієї машини в короткому офіційному повідомленні не вказана, за таку місцеві дилери Полтавщини у лютому просили 217 500 € з НДС.

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Це відносно недорога модель. Сучасна за комплектацію та інтелектуальними можливостями вона розрахована на господарства середньої групи з земельним банком від 700 гектарів. Вже нинішнього літа ліцеїсти зможуть відточувати свої практичні навички на збиранні врожаю цією високопродуктивною машиною.

Комбайн потужністю 333 к.с. (Cursor 9) має оптимальне співвідношення потужності двигуна та власної ваги, що робить його економічним по витраті палива під час жнивування. Додає привабливості салон кабіни. Тут гарно захищене від пилу та спеки робоче місце оператора. Окрім великого майже панорамного скління з кращою оглядовістю, тут збільшений обсяг внутрішнього простору, покращена звукоізоляція (було 76 дБ, а стало 73 дБ) і, зрозуміло, гарна вентиляція зі свіжим повітрям від кондиціонера.

Чотири трактори Changfa CFJ2204 китайського виробника Jiangsu Changfa Agricultural Equipment на ринку України вже стали бестселером. Ці потужні машини (220 к.с.) з валом відбору силового потенціалу під 130 кВт мають два швидкісних режими (540 об/хв та 1000 об/хв) розраховані на широкий шлейф навісного та причіпного обладнання. У дилерів такий трактор коштує під три мільйони гривень (2 850 000 грн).

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Таким чином, учнівська молодь ліцею має сучасний транспорт для опанування навичками управління сучасними автомобілями-самоскидами, комбайнами та тракторами, а також їх обслуговування та ремонту. Окрім цього, як зазначив Дмитро Завгородній, ліцей розвиває ще один напрямок – освіта для дорослих. Тут за ваучерами центру зайнятості вже навчається близько 100 дорослих.

Фото: Дмитро Завгородній/Facebook