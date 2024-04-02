Будущие водители, трактористы, слесари из аграрного лицея Решетиловки Полтавской области получили для овладения практическими навыками новенькую технику последнего поколения.

В профессиональное учебное заведение поступили комбайн, четыре трактора и два самосвала. Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра Министерства образования и науки Украины Дмитрий Завгородний, весь пакет техники и оборудования для мастерских обошелся почти в миллион евро – 893 470 евро. Всю сумму на приобретение транспортных средств профинансировал банк развития KfW (Германия).

Обновление технического парка осуществлено в рамках программы "EU4Skills: Лучшие навыки для современной Украины". Это уже не первая поставка транспорта немецкого финучреждения в учебные заведения профессионального образования Полтавщины.

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В рамках этого проекта ранее деньги целевым назначением в сумме 452 150 евро были выделены Миргородскому профессионально-техническому училищу №44. За эти деньги пострадавшее в октябре прошлого года от удара российской ракеты ПТУ приобрело четыре трактора, два грузовика, а также, запчасти и инвентарь к технике.

Решетиловский транспортный транш для аграрного лицея стал еще мощнее. Самым дорогим оказался зерноуборочный комбайн New Holland CX6.90, принадлежащий к последнему поколению моделей производителя. И хотя стоимость этой машины в коротком официальном сообщении не указана, за такую местные дилеры Полтавщины в феврале просили 217 500 € с НДС.

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Это относительно недорогая модель. Современная по комплектации и интеллектуальными возможностями она рассчитана на хозяйства средней группы с земельным банком от 700 гектаров. Уже нынешним летом лицеисты смогут оттачивать свои практические навыки на уборке урожая этой высокопроизводительной машиной.

Комбайн мощностью 333 л.с. (Cursor 9) имеет оптимальное соотношение мощности двигателя и собственного веса, что делает его экономичным по расходу топлива во время жатвы. Добавляет привлекательности салон кабины. Здесь хорошо защищено от пыли и жары рабочее место оператора. Кроме большого почти панорамного остекления с лучшей обзорностью, здесь увеличен объем внутреннего пространства, улучшена звукоизоляция (было 76 дБ, а стало 73 дБ) и, понятно, хорошая вентиляция со свежим воздухом от кондиционера.

Четыре трактора Changfa CFJ2204 китайского производителя Jiangsu Changfa Agricultural Equipment на рынке Украины уже стали бестселлером. Эти мощные машины (220 л.с.) с валом отбора силового потенциала под 130 кВт имеют два скоростных режима (540 об/мин и 1000 об/мин) рассчитаны на широкий шлейф навесного и прицепного оборудования. У дилеров такой трактор стоит под три миллиона гривен (2 850 000 грн).

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Таким образом, учащаяся молодежь лицея имеет современный транспорт для овладения навыками управления современными самосвалами, комбайнами и тракторами, а также их обслуживания и ремонта. Кроме этого, как отметил Дмитрий Завгородний, лицей развивает еще одно направление – образование для взрослых. Здесь по ваучерам центра занятости уже обучается около 100 взрослых.

Фото: Дмитрий Завгородний/Facebook