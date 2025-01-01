Уряд планує відтермінувати норми "Євро-5" та "Євро-6" для деяких транспортних засобів

Як повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук, схвалено проект закону "Про внесення зміни до статті 3-2 Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів щодо вимог відповідності екологічним нормам".

Читайте також: Українські ліцеї отримали сучасні трактори

Законопроектом передбачається відстрочення впровадження з 01.01.2025 вимоги щодо відповідності "ЄВРО-5" та "ЄВРО-6" транспортних засобів, що класифікуються за кодом згідно з УКТ ЗЕД 8701 21 10 00, які ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту для використання у виробництві продукції оборонного призначення, якщо замовником такої продукції є державний замовник, визначений КМУ, та/або для експлуатації таким замовником.

Згідно з чинним законом Про Митний тариф України товарна позиція 8701 21 10 00 – це нові трактори з дизельним двигуном.