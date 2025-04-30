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Правительство разрешит импорт тягачей Евро-3

Правительство инициировало изменения относительно эконорм для седельных тягачей. Такое послабление сделано для оборонного комплекса.
Правительство ослабит эконорм для седельных тягачей - Auto24
Евгений Гудущан
logo1 мая, 19:20
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На обращение АО “Украинская оборонная промышленность”, Правительство предложило не распространять требования по действующим экологическим нормам для новых седельных тягачей, сообщает Укравтопром.

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Послабление касается седельных тягачей импортируемых в Украину для использования в производстве продукции оборонного назначения, если заказчиком такой продукции является государственный заказчик, определен КМУ и/или для эксплуатации таким заказчиком.

Соответствующий законопроект №13236 от 30.04.2025 уже зарегистрирован в Верховной Раде. Целью законопроекта является обеспечение эффективной и бесперебойной работы оборонно-промышленного комплекса.

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