Уряд дозволить імпорт тягачів Евро-3

На звернення АТ “Українська оборонна промисловість”, Уряд запропонував не поширювати вимоги щодо діючих екологічних норм для нових сідельних тягачів, повідомляє Укравтопром.

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Послаблення стосується сідельних тягачів що імпортуються в Україну для використання у виробництві продукції оборонного призначення, якщо замовником такої продукції є державний замовник, визначений КМУ та/або для експлуатації таким замовником.

Відповідний законопроект №13236 від 30.04.2025 вже зареєстровано у Верховній Раді. Метою законопроєкту є забезпечення ефективної та безперебійної роботи оборонно-промислового комплексу.