Ринок тягачів в Україні продовжує падіння

У серпні 2024 року українці сумарно придбали 1,9 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів. Цей показник на значні 34,9% менший, у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, а також на 3,4% менший, ніж відбулося продажів у липні 2024 року. Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.



Динаміка ринку сідлових тягачів в Україні, серпень 2023-2024

Частка внутрішніх продажів склала 61,6%, імпорту вживаних сідлових тягачів — 32,2%. Загальна частка «траків» з пробігом при цьому склала понад 93%.

Новими придбали 6,2% сідлових тягачів, що в кількісному вимірі дорівнює 117 одиниць такої техніки.

Також цікаво продажі менших вантажівок теж обвалились

За окремими підсегментами динаміка ринку сідлових тягачів (у порівнянні місяць до попереднього місяця, М-М, та місяць до аналогічного місяця минулого року, Y-Y) виглядає наступним чином:

Внутрішні перепродажі: +0,3% M-M, −23,9% Y-Y

Імпорт вживаних: +1,3% M-M, −49,3% Y-Y

Імпорт нових: −40% M-M, −31,6% Y-Y

Найпопулярнішим сідловим тягачем на внутрішньому ринку в Україні залишається DAF XF. Угод щодо купівлі-продажу таких моделей уклали 340 шт. Друге місце за кількістю у MAN TGX, 161 шт., третє у Volvo FH, 146 шт.

У серпні першість серед «пригнаних» тягачів здобув MAN TGX, який поповнив наш автопарк у кількості 184 шт., змістивши на другу позицію у списку DAF XF, чий підсумок 159 перших реєстрацій. На третьому місці надалі перебуває Volvo FH (88 шт.)

Серед нових моделей сідлових тягачів українські перевізники найчастіше купували Scania R-Series — цей тягач розійшовся у кількості 33 шт. Друге місце у цій категорії посідає Volvo FH з підсумком 27 нових машин. Третя позиція (26 шт.) у MAN TGX.