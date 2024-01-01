Рынок тягачей в Украине продолжает падение

В августе 2024 года украинцы суммарно приобрели 1,9 тысячи новых и подержанных седельных тягачей. Этот показатель на существенные 34,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023, а также на 3,4% меньше, чем продажи в июле 2024 года. Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.



Динамика рынка седельных тягачей в Украине, август 2023-2024

Доля внутренних продаж составила 61,6%, импорта подержанных седельных тягачей - 32,2%. Общая доля "траков" с пробегом при этом составила более 93%.

Новыми приобрели 6,2% седельных тягачей, что в количественном измерении равно 117 единиц такой техники.

Также интересно продажи меньших грузовиков тоже обвалились

По отдельным подсегментам динамика рынка седельных тягачей (в сравнении месяц к предыдущему месяцу, М-М, и месяц к аналогичному месяцу прошлого года, Y-Y) выглядит следующим образом:

Внутренние перепродажи: +0,3% M-M, -23,9% Y-Y

Импорт подержанных: +1,3% M-M, -49,3% Y-Y

Импорт новых: -40% M-M, -31,6% Y-Y

Самым популярным седельным тягачом на внутреннем рынке в Украине остается DAF XF. Сделок по купле-продаже таких моделей заключили 340 шт. Второе место по количеству у MAN TGX, 161 шт., третье у Volvo FH, 146 шт.

В августе первенство среди "пригнанных" тягачей получил MAN TGX, который пополнил наш автопарк в количестве 184 шт. Он сместил на вторую позицию DAF XF, чей итог 159 первых регистраций. На третьем месте по-прежнему находится Volvo FH (88 шт.)

Среди новых моделей седельных тягачей украинские перевозчики чаще всего покупали Scania R-Series - этот тягач разошелся в количестве 33 шт. Второе место в этой категории занимает Volvo FH с итогом 27 новых машин. Третья позиция (26 шт.) у MAN TGX.