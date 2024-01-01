Продажи грузовиков в августе обвалились

Объем рынка грузовых авто с полной массой более 3500 кг в августе составил 2,2 тыс. шт. Этот сегмент украинского авторынка постепенно сбавляет темпы: приведенный общий показатель меньше на 5,4% относительно июля текущего года, и на четверть меньше (25%) по сравнению с августом 2023 года, констатируют Эксперты Института исследований авторынка.

Структура этого сегмента следующая: 73,9% (1675 шт.) - внутренние перепродажи, 10,5% (239 шт.) - импорт подержанных грузовиков, 4,1% - импорт новых, 11,5% - продажи произведенных (или переоборудованных в заводских условиях) в Украине. Общая доля новых машин этой группы составляет 15,6%.

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Динамика рынка грузовиков, август 2023 - август 2024 г.

Динамика по отдельным подсегментами, доли которых только что были приведены, следующая (M-M - отчетный месяц по сравнению с месяцем, шел перед ним; Y-Y - отчетный месяц по сравнению с таким же месяцем прошлого года):

Внутренние перепродажи: -15% M-M, -35% Y-Y

Импорт подержанных: +47% M-M, +7% Y-Y

Импорт новых: +79% M-M, +55% Y-Y

Произведенные в Украине: +29% M-M, +71% Y-Y

На внутреннем рынке самым популярным классом остаются самосвалы, также сохраняется спрос на фургоны и бортовые версии. Среди отдельных моделей первенство здесь получил Mercedes-Benz Atego, на втором месте еще один автомобиль этого же производителя – Sprinter, третий (что вероятно связано с активизацией с/х работ) - КамАЗ 5511.

Чаще всего украинский автопарк в прошлом месяце пополняли из-за рубежа импортные фургоны с гидробортом, фургоны, и контейнеровозы. Тройка лидеров новоприбывших грузовиков выглядит так: Mercedes-Benz Sprinter на первом месте, Mercedes-Benz Atego второй, и Iveco Daily на третьей позиции.

Среди новых грузовых авто полной массой более 3,5 т наибольший спрос наблюдался на самосвалы и фургоны. Другие типы (напр. мусоровозы или автокраны) покупали единицами.

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По грузовым машинам группы LCV (полной массой до 3,5 тонн), то в течение августа суммарно было куплено 5,5 тыс, сообщили в Институте исследований авторынка. По сравнению с предыдущими периодами этот объем выглядит следующим образом (М-М - по сравнению с июлем 2024 г., Y-Y по сравнению с августом 2023 года):

Внутренние перепродажи: -19% M-M, -14% Y-Y

Импорт подержанных: +31,8% M-M, +13,3% Y-Y

Импорт новых: +21,6% M-M, +24,4% Y-Y

Произведенные в Украине: +1,8% M-M, -15% Y-Y

Динамика рынка LCV, август 2023 - август 2024 г.

На диаграмме видно, как после пика в мае, который был вызван изменением правил мобилизации транспорта у частных владельцев, массово переоформлявших на других лиц, объемы торгов вернулись к среднестатистическим значениям. То есть, сейчас можно говорить что мы наконец имеем дело с действительными показателями рынка, с минимальным вкраплением "переписываний" автомобилей.

Структура сегмента следующая: наибольшая доля, а это 69,5% - у внутренних перепродаж; 21,3% занимают импортированные подержанные легкие грузовики, 8,1% - новые импортные, 1% - произведенные или переоборудованные в Украине. Суммарная доля новых машин - 9,1%.