Продажі вантажівок у серпні обвалились

Обсяг ринку вантажних авто з повною масою понад 3500 кг у серпні склав 2,2 тис. шт. Цей сегмент українського авторинку поступово збавляє темпи: наведений загальний показник менший на 5,4% відносно липня поточного року, і на чверть менший (25%) у порівнянні з серпнем 2023 року, констатують Експерти Інституту досліджень авторинку.

Структура цього сегмента наступна: 73,9% (1675 шт.) — внутрішні перепродажі, 10,5% (239 шт.) — імпорт вживаних вантажівок, 4,1% — імпорт нових, 11,5% — продажі вироблених (або переобладнаних в заводських умовах) в Україні. Загальна частка нових машин цієї групи складає 15,6%.

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Динаміка ринку вантажівок, серпень 2023 - серпень 2024 р.

Динаміка за окремими підсегментами, частки яких щойно були наведені, наступна (M-M — звітний місяць у порівнянні з місяцем, що йшов перед ним; Y-Y — звітний місяць у порівнянні з таким же місяцем минулого року):

Внутрішні перепродажі: −15% M-M, −35% Y-Y

Імпорт вживаних: +47% M-M, +7% Y-Y

Імпорт нових: +79% M-M, +55% Y-Y

Вироблені в Україні: +29% M-M, +71% Y-Y

На внутрішньому ринку найпопулярнішим класом залишаються самоскиди, також зберігається попит на фургони та бортові версії. Серед окремих моделей першість тут здобув Mercedes-Benz Atego, на другому місці ще один автомобіль цього ж виробника — Sprinter, третій (що ймовірно пов’язано з активізацією с/г робіт) — КамАЗ 5511.

Найчастіше український автопарк минулого місяця поповнювали з-за кордону імпортні фургони з гідробортом, фургони, та контейнеровози. Трійка лідерів новоприбулих вантажівок виглядає так: Mercedes-Benz Sprinter на першому місці, Mercedes-Benz Atego другий, та Iveco Daily на третій позиції.

Серед нових вантажних авто повною масою понад 3,5 т найбільший попит спостерігався на самоскиди та фургони. Інші типи (напр. сміттєвози чи автокрани) купували одиницями.

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Щодо вантажних машин групи LCV (повною масою до 3,5 тонн), то впродовж серпня сумарно було куплено 5,5 тис, повідомили у Інституті досліджень авторинку. У порівнянні з попередніми періодами цей обсяг виглядає наступним чином (М-М — у порівнянні до липня 2024 р., Y-Y у порівнянні до серпня 2023 року):

Внутрішні перепродажі: −19% M-M, −14% Y-Y

Імпорт вживаних: +31,8% M-M, +13,3% Y-Y

Імпорт нових: +21,6% M-M, +24,4% Y-Y

Вироблені в Україні: +1,8% M-M, −15% Y-Y

Динаміка ринку LCV, серпень 2023 - серпень 2024 р.

На діаграмі видно, як після піка у травні, котрий був спричинений зміною правил мобілізації транспорту у приватних власників, які масово його переоформлювали тоді на інших осіб, обсяги торгів повернулися до середньостатистичних значень. Тобто, зараз можна говорити що ми нарешті маємо справу з дійсними показниками ринку, з мінімальним вкрапленням «переписувань» автомобілів.

Структура сегмента наступна: найбільша частка, а це 69,5% — у внутрішніх перепродажів; 21,3% займають імпортовані вживані легкі вантажівки, 8,1% — нові імпортні, 1% — вироблені або переобладнані в Україні. Сумарна частка нових машин — 9,1%.