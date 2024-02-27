Во власти заговорили о восстановлении экономики. Это может быть хорошим сигналом как для бизнеса так и для граждан.

В ближайшее время украинское Правительство планирует задействовать ряд инструментов помощи отечественному товаропроизводителю.

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Первый из них - это публичные закупки, заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине".

Дополнительным стимулом, по его словам, будет активизация программы "Школьный автобус" - закупка 1,5 тыс. автобусов украинских производителей в течение трех лет.



Второй инструмент, который озвучил Премьер, это компенсации. В госбюджет на 2024 год заложено 1 млрд грн на компенсацию средств за приобретенную сельхозтехнику отечественного производства.

Планируется распространить такой же механизм на специальную и строительную, коммунальную технику и тому подобное. Это должно стать стимулом, что вдохнет новую жизнь в украинский автопром, - надеется Денис Шмыгаль.