Мировая автопромышленность оправилась от пандемии COVID-19, недостатка микросхем и переходит в активную фазу производства: проблема полупроводниковых чипов отошла если не на второй, то на третий план.

По подсчетам экспертов S&P Global Mobility, в 2021 году более 9,5 млн единиц мирового производства легковых автомобилей было потеряно из-за отсутствия необходимых полупроводников. Пик дефицита пришелся на третий квартал 2021 года с вероятной потерей в объеме 3,5 млн единиц транспорта. Еще 3 миллиона машин мировой рынок недополучил в 2022 году.

В первой половине 2023 года потери, связанные непосредственно с нехваткой полупроводников, сократились примерно до 524 000 единиц. Поставки микросхем все еще остаются ограниченными, но автопроизводители уже адаптировали свои производственные графики.

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"Сейчас мы находимся в состоянии, когда автомобильная промышленность адаптировалась к ограниченным поставкам, и теперь гораздо меньшая вероятность того, что она пострадает от серьезных сбоев. При нынешнем уровне снабжение полупроводниками можно поддерживать 22 миллиона единиц мирового производства легковых автомобилей в квартал", – подчеркнул исполнительный директор S&P Global Mobility по глобальному производству легковых автомобилей Марк Фулторп.

Чип будет дорожать

Спрос на более сложные информационно развлекательные системы, передовые системы безопасности и автономность транспортных средств увеличит потребности в полупроводниках для автомобилей всех сегментов, в т.ч. в группе спецтехники

Будущий владелец даже недорогого автомобиля еще в автосалоне интересуется не столько мощностью и ресурсом двигателя, сколько функциональными возможностями системы помощи водителю. А это, к слову, не дешевые атрибуты комплектования.

Нехватка всего лишь крошечной микросхемы поставила на прикол мировое производство. Фото: images.wsj.net

Если в 2020 году стоимость полупроводников, установленных в транспортных средствах, составляла в среднем 500 долларов США, то к 2028 году эта атрибутика вырастет в цене почти в три раза – до 1400 долларов США на каждый автомобиль, а при доукомплектации и больше.

Хотя полупроводниковый кризис в значительной степени разрешен, ситуация со снабжением чипов имеет определенную степень неопределенности. Спрос на несколько типов чипов превосходит рыночные предложения. И если потребности в микросхемах в области бытовой электроники в последнее время упали, то использование полупроводников в автомобилях будет расти.

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В минусе на десять лет

Эксперты упомянутого выше аналитического центра S&P Global Mobility утверждают, что траектория отрасли из-за пандемии и кризиса с чипами не позволила автопроизводству развиваться в набранном до пандемии темпе и это отбросило ожидаемый подъем на добрых десять лет.

И хотя производство и продажи улучшаются, а снабжение полупроводников больше не будет источником перебоев в производстве автомобилей, все-таки мало шансов в ближайшее время наверстать потерянные объемы производства и реализации автомобилей. Напомним, по прогнозам еще до пандемии COVID-19 все шло к тому, что производство и глобальные продажи превысят 100 млн единиц в год уже в 2022 году.

Такой стерильной чистоты, как на производстве чипов, не обладает ни одна больница мира с присущей медикам придирчивостью к операционным блокам. Фото letsgodigital.org

Возможно, так и было бы, поскольку мировые продажи легковых автомобилей в 2018 году достигли 93,8 млн штук. Июньский прогноз S&P Global Mobility предполагает сбыт в 2023 году 83,6 млн машин. К 2027 году предполагается реализация 93 млн легковых автомобилей в год. Годовая продажа более 100 миллионов автомобилей ожидается где-то после 2030 года.

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Что касается мирового производства легковых автомобилей, то в 2018 году это число достигло 94,1 млн. единиц, но затем сократилось примерно до 88 млн в 2020 году. Причины известны. В 2023 году аналитики прогнозируют объем производства до 85,6 млн автомобилей, а в 2024 году – 88 млн автомобилей. Ожидать выпуска более 94 млн легковых автомобилей к 2028 году аналитики Global Mobility не рекомендуют.

Середина 2023-го показала лишь переломный момент, когда поставка полупроводников больше не ограничивает производство автомобилей. Но дальнейший курс на электрификацию и автономное вождение будет порождать новые вызовы именно в области электроники, и к этому следует готовиться с учетом трех предыдущих лет.

С переходом к аккумуляторным и автономным машинам вызовы к производителям микросхем будут только расти. Фото: mobileworldlive.com