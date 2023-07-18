Світова автопромисловість оговталася від пандемії COVID-19 та нестачі мікросхем й переходить в активну фазу виробництва: проблема напівпровідникових чіпів відійшла якщо не на другий, то на третій план.

За підрахунками експертів S&P Global Mobility, у 2021 році понад 9,5 млн одиниць світового виробництва легкових автомобілів було втрачено через брак необхідних напівпровідників. Пік дефіциту прийшовся на третій квартал 2021 року з ймовірною втратою обсягу 3,5 млн одиниць транспорту. Ще 3 мільйони машин світовий ринок недоотримав у 2022 році.

У першій половині 2023 року втрати, пов'язані безпосередньо з нестачею напівпровідників, скоротилися приблизно до 524 000 одиниць. Постачання мікросхем все ще залишається обмеженими, але автовиробники вже адаптували свої виробничі графіки.

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"Зараз ми перебуваємо в стані, коли автомобільна промисловість адаптувалася до обмежених постачань, і тепер набагато менша ймовірність того, що вона постраждає від серйозних збоїв. За нинішнього рівня постачання напівпровідників можна підтримувати 22 мільйони одиниць світового виробництва легкових автомобілів на квартал", – підкреслив виконавчий директор S&P Global Mobility з глобального виробництва легкових автомобілів Марк Фулторп.

Чіп буде дорожчати

Попит на більш складні інформаційно-розважальні системи, передові системи безпеки та автономність транспортних засобів збільшить потреби у напівпровідниках для автомобілів усіх сегментів, у т.ч. в групі спецтехніки.

Майбутній власник навіть недорогої автівки ще в автосалоні цікавиться не стільки потужністю та ресурсом двигуна, скільки функціональними можливостями системи допомоги водієві. А це все не з дешевих атрибутів комплектування.

Нестача всього лиш малесенької мікросхеми поставила на прикол світове виробництво. Фото: images.wsj.net

Якщо у 2020 році вартість напівпровідників, встановлених у транспортних засобах, становила в середньому 500 доларів США, то до 2028-го ця атрибутика зросте у ціні майже в три рази – до 1400 доларів США на кожен автомобіль, а при доукомплектації і більше.

Хоча напівпровідникова криза значною мірою вирішена, ситуація з постачанням чіпів має певний ступінь невизначеності. Попит на кілька типів чіпів перевищує ринкові пропозиції. І якщо потреби на мікросхеми у галузі побутової електроніки останнім часом впали, то використання напівпровідників в автомобілях буде зростати.

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В мінусі на десять років

Експерти згаданого вище аналітичного центру S&P Global Mobility стверджують, що траєкторія галузі через пандемію та кризу з чіпами не дозволила автовиробництву розвиватися у набраному до пандемії темпі і це відкинуло очікуване піднесення на добрих десять років.

І хоча виробництво та продажі покращуються, а постачання напівпровідників більше не буде джерелом перебоїв у виробництві автомобілів, все-таки мало шансів найближчим часом надолужити втрачені обсяги виробництва та реалізації автівок. Нагадаємо, за прогнозами до пандемії COVID-19 все йшло до того, що виробництво і глобальні продажі перевищать 100 млн одиниць на рік уже в 2022 році.

Такої стерильної чистоти, як на виробництві чіпів, не має жодна лікарня світу з притаманною медикам прискіпливістю до операційних блоків. Фото letsgodigital.org

Можливо так і було б, оскільки світові продажі легкових автомобілів у 2018 році досягли 93,8 млн штук. Червневий прогноз S&P Global Mobility передбачає збут у 2023 році 83,6 млн машин. До 2027 року передбачається реалізація 93 млн легковиків на рік. Річний продаж понад 100 мільйонів автівок очікується десь після 2030 року.

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Що стосується світового виробництва легкових автомобілів, то у 2018 році це число досягло 94,1 млн одиниць, але потім скоротилося приблизно до 88 млн 2020 року. Причини відомі. У 2023 році аналітики прогнозують обсяг виробництва до 85,6 млн автомобілів, а у 2024 році – 88 млн автівок. Очікувати випуск понад 94 млн легкових автомобілів до 2028 року аналітики Global Mobility не радять.

Середина 2023-го засвідчила лише переломний момент, коли постачання напівпровідників більше не обмежує виробництво автомобілів. Але подальший курс на електрифікацію та автономне водіння буде породжувати нові виклики саме в царині електроніки, й до цього слід готуватися з урахуванням уроків трьох попередніх років.

З переходом до акумуляторних та автономних машин виклики до виробників мікросхем лише зростатимуть. Фото: mobileworldlive.com