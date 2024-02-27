У владі заговорили про відновлення економіки. Це може бути гарним сигналом як для бізнесу так і для громадян.
Найближчим часом український Уряд планує задіяти низку інструментів допомоги вітчизняному товаровиробнику.
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Перший з них — це публічні закупівлі, заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні».
Додатковим стимулом, за його словами, буде активізація програми «Шкільний автобус» — закупівля 1,5 тис. автобусів українських виробників впродовж трьох років.
Другий інструмент, який озвучив Прем’єр, це компенсації. У держбюджет на 2024 рік закладено 1 млрд грн на компенсацію коштів за придбану сільгосптехніку вітчизняного виробництва.
Планується поширити такий же механізм на спеціальну і будівельну, комунальну техніку тощо. Це має стати стимулом, що вдихне нове життя в український автопром, — сподівається Денис Шмигаль.