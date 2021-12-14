В планах создание 500 000 зарядных станций по всей стране.

Администрация Байдена собирается реализовать амбициозный план по строительству 500 000 зарядных станций для электромобилей по всей стране, чтобы в конечном итоге превратить автомобильный мир США. На строительство станций будет выделено 7,5 миллиардов долларов из общего бюджета в 1 триллион долларов, предусмотренных “Законом об инфраструктуре”.

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Закон об инфраструктуре стоимостью 1 триллион долларов США, подписанный президентом Джо Байденом в прошлом месяце, выделяет 5 миллиардов долларов с целью построить национальную сеть зарядок, а также дополнительные 2,5 миллиарда долларов для местных грантов на поддержку зарядных станций в сельской местности и отдаленных общинах.

“Президент Байден, американские семьи, автопроизводители и работники автомобилей соглашаются: будущее транспорта – электрическое”, – говорится в заявлении Белого дома.

Ускоренное внедрение электромобилей в персональном и коммерческом автопарках поможет достичь цели Байдена по нулевым выбросам парниковых газов к 2050 году. Также электрификация транспорта должна создать тысячи рабочих мест, заявил Белый дом.

Эти усилия также направлены на то, чтобы помочь США опередить Китай на рынке электромобилей. Сейчас доля рынка электромобилей в США составляет одну треть от китайского. Байден поставил цель, чтобы к 2030 году половина новых транспортных средств, проданных в США была электромобилями.