У планах створення 500 000 зарядних станцій по всій країні.

Адміністрація Байдена має намір реалізувати амбітний план з будівництва 500 000 зарядних станцій для електромобілів по всій країні, щоб у кінцевому підсумку перетворити автомобільний світ США. На будівництво станцій буде виділено 7,5 мільярда доларів із загального бюджету в 1 трильйон доларів, передбачених “Законом про інфраструктуру”.

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Закон про інфраструктуру вартістю 1 трильйон доларів США, підписаний президентом Джо Байденом минулого місяця, виділяє 5 мільярдів доларів з метою побудувати національну мережу зарядок, а також додаткові 2,5 мільярда доларів для місцевих грантів на підтримку зарядних станцій у сільській місцевості та віддалених громадах.

“Президент Байден, американські сім’ї, автовиробники та працівники автомобілів погоджуються: майбутнє транспорту – електричне”, – йдеться у заяві Білого дому.

Прискорене впровадження електромобілів у персональному та комерційному автопарках допоможе досягти мети Байдена щодо нульових викидів парникових газів до 2050 року. Також електрифікація транспорту повинна створити тисячі робочих місць, заявив Білий дім.

Ці зусилля також спрямовані на те, щоб допомогти США випередити Китай на ринку електромобілів. Зараз частка ринку електромобілів у США становить одну третину від китайського. Байден поставив за мету, щоб до 2030 року половина нових транспортних засобів, проданих у США була електромобілями.