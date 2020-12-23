Несмотря на то, что все расчеты в Украине должны происходить в национальной валюте, акциз на автомобили и стоимость проезда по платным дорогам почему-то зафиксированы в евро.

Правительство определилось с тарифами на проезд по платным автодорогам Украины. Теперь министры установили максимальную плату за одноразовый проезд по дорогам, которые строили на условиях концессии.

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С тарифом определились на заседании Кабмина, которое состоялось в среду, 23 декабря. Так, согласно документу ставка платы за каждый километр расстояния на подобной дороге составляет:

для мотоциклов с прицепом (коляской) и без него, а также легковых автомобилей – 0,023 евро;

для легковых автомобилей с прицепом, микроавтобусов с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя), грузовых автомобилей с максимальным весом до 3,5 тонны – 0,023 евро;

для грузовых автомобилей с максимальным весом от 3,5 до 12 тонн, автопоездов до 12 тонн, автобусов с количеством мест для сидения от 10 до 29 с весом не более 12 тонн – 0,045 евро;

для грузовых автомобилей и автопоездов с массой более 12 тонн, автобусов с количеством мест более 29 и весом более 12 тонн – 0,133 евро.

Таким образом, проезд легкового авто из Киева в Одессу при условии платного проезда обойдется владельцу легкового автомобиля в 11 евро, или 370 грн. Грузовому автопоезду эта дорога обойдется в 2000 грн.