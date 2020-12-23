Незважаючи на те, що всі розрахунки в Україні мають відбуватись у національній валюті, акциз на автомобілі та вартість проїзду платними дорогами чомусь зафіксована в євро.

Уряд визначився з тарифами на проїзд платними автошляхами України. Тепер міністри встановили максимальну плату за одноразовий проїзд по дорогам, які будували на умовах концесії.

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З тарифом визначилися на засіданні Кабміну, яке відбулося в середу, 23 грудня. Так, згідно з документом ставка плати за кожен кілометр відстані на подібній дорозі становить:

для мотоциклів з причепом (коляскою) і без нього, а також легкових автомобілів — 0,023 євро;

для легкових автомобілів з причепом, мікроавтобусів з кількістю місць для сидіння до 10 (включаючи водія), вантажних автомобілів з максимальною вагою до 3,5 тонн — 0,023 євро;

для вантажних автомобілів з максимальною вагою від 3,5 до 12 тонн, автопоїздів до 12 тонн, автобусів з кількістю місць для сидіння від 10 до 29 з вагою не більше 12 тонн — 0,045 євро;

для вантажних автомобілів і автопоїздів з вагою більше 12 тонн, автобусів з кількістю місць більше 29 і вагою понад 12 тонн — 0,133 євро.

Таким чином, проїзд легкового авто з Києва до Одеси за умови платного проїзду обійдеться власнику легкового авто у 11 євро, або 370 грн. Вантажному автопоїзду ця дорога обійдеться у 2000 грн.