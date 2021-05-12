Хороший вкус, но плохое общественное сознание.

38-летний бизнесмен Мустафа Кадири из города Ирвин в штате Калифорния был арестован федеральными агентами за незаконное использование государственной помощи COVID-19 Payment Protection Program (PPP) для собственной наживы. В случае признания виновным по нескольким правонарушениями, на Кадири ждет максимальное наказание – 302 года заключения.

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В рамках государственной помощи Мустафа Кадири получил более 5 миллионов долларов США, которые пустил на приобретение люксовых автомобилей для себя, включая Ferrari 458 Italia, Lamborghini Aventador S и Bentley Continental GT.

Против Кадири предъявлено обвинение по четырем фактам банковского мошенничества, четырем обвинениям в мошенничестве, одном – за кражу личных данных и шестерых фактов отмывания денег.

The New York Times сообщает, что Кадири начал получать федеральные займы в конце мая 2020 года, а в начале июня сумма достигла почти 5,1 миллиона долларов. Как утверждается, 38-летний мужчина подал заявки в трех разных банках на получение помощи для борьбы с COVID-19 для четырех компаний из штата Калифорния. Однако прокуроры заявляют, что эти компании не функционировали, и считают, что Кадири использовал в заявлениях чужое имя, номер социального страхования и подпись.

Фото: конфискованные суперкары Мустафы Кадири / Carscoops, Аutoevolution

Федеральные агенты изъяли Ferrari 458 Italia 2011 года и Lamborghini Aventador S 2018 года, которые были зарегистрированы в All American Capital Holdings, одной из компаний, которую Кадири перечислил в своих заявлениях на кредит. Они также изъяли Bentley Continental GT 2020 года, который якобы был приобретен на деньги Программы защиты платежей. Кадири также обвиняют в использовании денег на "щедрые каникулы" и с его банковского счета изъяли 2 миллиона долларов, якобы, незаконно полученных доходов.